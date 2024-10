Corinthians x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sonhando com o G-6 do Campeonato Brasileiro, o Inter visita o Corinthians, na Neo Química Arena, às 19h deste sábado (5), em jogo válido pela 29ª rodada. Precisando da vitória para se alçar à zona de classificação para a Libertadores, o Colorado ainda depende de resultados paralelos para se credenciar ao posto neste final de semana. A torcida vai para o Flamengo, que visita o Bahia — empate também é bom resultado —, e para o Cuiabá, que recebe o São Paulo. Atualmente, os gaúchos ocupam a 7ª colocação na tabela, com 45 pontos. A transmissão fica por conta do Premiere.

O técnico Roger Machado definiu a escalação nesta sexta, em treino fechado no CT Parque Gigante, antes do embarque para São Paulo. A promessa é de força máxima, com quem está disponível. Os desfalques são: Borré, Rogel e Fernando. Cedidos ao departamento médico, os três jogadores correm contra o tempo para jogar o Gre-Nal 443, no dia 19. O volante, por sua vez, ainda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians - Hugo Souza, Matheus França, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Carrillo e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Depay. Técnico: Ramón Díaz.

Inter - Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Valencia. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR).No VAR, estará Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG).

LEIA MAIS: CBF define data de jogo adiado entre Inter e Flamengo no Brasileiro

Serviço Corinthians x Inter

Local: Neo Química Arena, em São Paulo;

Data e hora: sábado (5), às 19h;

Transmissão: Premiere.