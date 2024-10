Grêmio x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta sexta-feira (4), às 21h30min, na Arena. Ocupando o 11º lugar na tabela, com 32 pontos — quatro a mais que o Corinthians, que abre o Z-4 —, o Tricolor encerrou a preparação nesta quinta, no CT Luiz Carvalho. A transmissão fica por conta do Premiere.