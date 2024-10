Grêmio recebe o Fortaleza precisando de respiro na briga contra o rebaixamento

O confronto com o Fortaleza vale um respiro importante no Campeonato Brasileiro. Na briga contra o rebaixamento, o Grêmio se encontra em uma sequência de jogos que pode definir sua vida na competição. Depois do empate com o Botafogo, o Tricolor recebe o Leão do Pici, nesta sexta-feira (4), às 21h30min, na Arena, pela 29ª rodada. Depois, ainda visita Atlético-MG e Inter em sequência.

Serão quatro jogos contra times da parte de cima da tabela. Ocupando o 11º lugar com 32 pontos, quatro a mais que o Corinthians, que abre o Z-4 com 28, os gaúchos chegam motivados pelo resultado positivo frente ao alvinegro carioca, líder isolado e favorito ao título, fora de casa.

A atuação foi equilibrada e, agora, entre retornos e novos desfalques, Renato Portaluppi encaminhou a escalação no último treino antes do confronto, no CT Luiz Carvalho, nesta quinta-feira pela manhã. O técnico gremista, no entanto, segue fora. Ele cumpre o último jogo de suspensão referente a punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O auxiliar Marcelo Salles assina a súmula e comanda a equipe à beira do gramado.

No gol, foi definido o substituto do suspenso Marchesín. Trata-se de Caíque, que levou a melhor sobre Rafael Cabral. No meio-campo, o também suspenso Villasanti dá lugar a Dodi. O volante vinha sendo titular ao lado do paraguaio, mas perdeu o posto para Pepê no último jogo, e agora retorna ao onze inicial por necessidade. Monsalve está suspenso pelo cartão vermelho recebido contra os cariocas.

Já na linha de frente, Soteldo é o nome da vez. O camisa 7 foi baixa no final de semana por conta de um desgaste muscular decorrente da alta carga de partidas e, agora, retorna para encostar em Braithwaite no comando do ataque.

A escalação, que ainda conta com dois pontos de interrogação no miolo da zaga, deve ser composta por Caíque; João Pedro, Gustavo Martins (Jemerson), Kannemann (Rodrigo Ely) e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

A dúvida na defesa se dá pelo mistério em volta da recuperação das lesões musculares de Jemerson e Ely, ambas na coxa. Eles vem treinando normalmente, mas ainda correm o risco de não serem relacionados, para que cheguem inteiros para o duelo com o Galo, na próxima quarta, no jogo atrasado da 6ª rodada, em meio à data Fifa — Villasanti e Soteldo, a serviço de Paraguai e Venezuela, estão fora. Em condições normais, os zagueiros formam a dupla titular de Portaluppi.