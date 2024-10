Grêmio segue com dúvidas no sistema defensivo para receber o Fortaleza

Precisando da vitória para seguir se afastando da zona do rebaixamento, o Grêmio se prepara para receber um adversário indigesto na briga por três pontos no Campeonato Brasileiro. Ocupando o 11º lugar na tabela com 32 pontos, o Tricolor encara o Fortaleza nesta sexta-feira (4), às 21h30min, com o dilema de como se portar no gramado da Arena.

O empate frente ao Botafogo, no sábado, deixou claro que a equipe de Renato Portaluppi joga melhor no contra-ataque. O problema é que os visitantes atuam da mesma maneira e, como estarão em casa, os gaúchos devem ser cobrados por uma atuação propositiva.

Outro fator que motiva os mandantes é o aumento da capacidade da Arena. Antes, no duelo com o Criciúma, o estádio podia receber 24 mil torcedores. Agora, serão acomodados, em caso de lotação máxima, 32,5 mil pessoas. Independente do estilo de jogo, Portaluppi deve manter o esquema com o meio-campo reforçado na marcação. O treinador, no entanto, ainda cumpre suspensão por conta da punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e não estará na casamata.

No CT Luiz Carvalho, a preparação segue a todo vapor e se encerra nesta quinta pela manhã. As dúvidas residem, principalmente, no sistema defensivo. Com Marchesín suspenso, os goleiros Caíque e Rafael Cabral brigam pela vaga para defender a meta gremista.

O miolo da zaga, por sua vez, pode contar com retornos importantes. Jemerson e Rodrigo Ely estão em fase final de recuperação de lesões musculares e podem ficar à disposição. Entretanto, a presença de ambos não está confirmada e, de momento, a dupla de zagueiro segue sendo formada por Gustavo Martins e Kannemann.

No meio-campo, Dodi é o substituto natural do suspenso Villasanti, enquanto Soteldo, poupado do duelo com o alvinegro carioca por conta de um desgaste físico, retoma seu posto no ataque, desbancando Aravena.

A quarta-feira tricolor ainda contou com uma mudança abrupta no calendário da equipe. A CBF confirmou o jogo atrasado da 6ª rodada, com o Atlético-MG, para a próxima quarta, dia 9, na Arena MRV, em Belo Horizonte, dez dias antes do Gre-Nal 443, no Beira-Rio. A serviço de suas seleções na data Fifa, estarão fora o paraguaio Villasanti e o venezuelano Soteldo. O Galo não poderá contar com Guilherme Arana, convocado por Dorival Júnior.