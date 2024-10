Série B - Dando sequência a 30ª rodada, jogam nesta sexta: América-MG x Coritiba, às 19h; CRB x Paysandu, às 20h; Avaí x Brusque e Amazonas x Novorizontino, às 21h30min. No sábado, tem: Ponte Preta x Botafogo-SP e Ituano x Guarani, às 19h; Mirassol x Vila Nova, às 18h. Série C - Pela 6ª e última rodada do quadrangular, neste sábado, às 17h30min, o Ypiranga visita a Ferroviária-SP. No outro jogo da chave, duelam Athletic-MG x Londrina. Futsal - O clássico sul-americano entre Brasil e Argentina definirá o campeão da Copa do Mundo, neste domingo, às 12h, em Tashkent, capital do Uzbequistão. Os argentinos venceram a França nesta quinta-feira por 3 a 2 e asseguraram sua vaga na decisão pela terceira vez seguida - foram campeões em 2016, batendo a Rússia na final por 5 a 4, e ficaram com o vice em 2021, quando perderam para Portugal por 2 a 1. Seleção brasileira - O zagueiro Beraldo, do PSG, foi convocado para o lugar do lesionado Bremer. A CBF anunciou a convocação de Beraldo nesta quinta-feira. O zagueiro atuará contra Chile e Peru pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Flamengo - O governo federal fechou um acordo com a prefeitura do Rio e com o clube que permite a posse provisória do terreno onde será construído o novo estádio. O anúncio do acordo acontece a três dias das eleições municipais, na qual Eduardo Paes (PSD) busca a reeleição, com o apoio do presidente Lula (PT). Cavani - O atacante uruguaio aceitou a proposta de renovação do Boca Juniors e representará a equipe no Mundial de Clubes de 2025, que ocorrerá entre junho e julho. A informação é do Diário Olé, que ainda diz que o novo contrato irá até dezembro do ano que vem. Mbappé - O atacante é ausência na lista de convocados da França, anunciada nesta quinta pelo técnico Didier Deschamps, para dois jogos da Liga das Nações. Nos dias 10 e 14 de outubro, os franceses enfrentam a seleção de Israel e Bélgica. Nesta quarta, o astro do Real Madrid iniciou o confronto diante do Lille, pela Liga dos Campeões, no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo em um retorno antecipado de uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O atleta voltou a sentir o local e, após conversa com o treinador da seleção francesa, ficou fora da lista.