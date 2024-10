Brasil derrota Ucrânia e volta à final do mundial de futsal após 12 anos

A seleção brasileira de futsal está de volta à final da Copa do Mundo após 12 anos. Em partida bastante disputada nesta quarta-feira (2) na Humo Arena em Tashkent, capital do Uzbequistão, o Brasil venceu a Ucrânia de virada, por 3 a 2, com grande atuação do ala e capitão Dyego, autor dos três gols da equipe.

Na decisão marcada para domingo (6), às 12h (horário de Brasília), a seleção brasileira encara o vencedor do confronto entre Argentina e França, que acontece nesta quinta-feira (3).

Pentacampeã, a seleção conquistou seu último título em 2012, quando o craque Falcão ainda estava em quadra. No mundial de 2016, o Brasil caiu nas oitavas de final, nos pênaltis, para o Irã. Em 2021, caiu na semifinal para a Argentina, garantindo o bronze ao bater o Cazaquistão.

No confronto contra os ucranianos nesta quarta, o Brasil saiu atrás no placar, com o primeiro gol do jogo marcado no fim da primeira etapa por Cherniavskyi, acertando um potente chute rasteiro de direita.

No primeiro minuto da etapa complementar, Dyego fez boa jogada pela ponta esquerda e viu o chute em direção à área adversária desviar na zaga ucraniana. Cerca de um minuto depois, o próprio Dyego fez o segundo, se valendo de rebote do goleiro ucraniano para fazer de cabeça.

Aos 9 minutos da etapa complementar, a Ucrânia conseguiu o empate com Korsun, que aproveitou um erro na saída de bola do Brasil. Aos 16, Dyego, novamente, fez o terceiro do Brasil, em cobrança de pênalti.

Foi a quarta vitória brasileira em cinco confrontos contra os ucranianos, com um empate no histórico e nenhuma vitória dos europeus.

Comandada por Marquinhos Xavier, a seleção chega invicta à decisão. Foram até aqui seis vitórias em seis partidas, com um saldo de 37 gols marcados e apenas 4 sofridos. O ala Marcel é o artilheiro da competição, com dez gols.