Geromel anuncia que irá se aposentar no fim da temporada

Aos 39 anos, o zagueiro do Grêmio Pedro Geromel anunciou, durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (1), que estará se aposentando do futebol no final da temporada de 2024.

O atleta foi anunciado no clube gremista no final de 2013 e acumulou 405 jogos, 15 gols marcados e cinco assistências. Nesses 11 anos foram 11 títulos conquistados:

• Libertadores

• Recopa Sul-Americana

• Copa do Brasil

• Campeonato Gaúcho (6x)

• Recopa Gaúcha (2x)

Há algum tempo, Geromel vinha convivendo com diversos problemas de lesão que estavam dificultando sua continuidade como atleta. Neste ano, o zagueiro esteve em campo em apenas 21 dos 56 jogos disputados pelo Grêmio.

Durante a coletiva, o atleta disse que ainda não tinha certeza do que iria fazer pós aposentadoria. "O que sei é que passarei mais tempo em casa, com meus filhos e minha mulher."

Ele ainda aproveitou para agradecer o clube e a torcida pelo carinho. "Jogar esse tempo todo aqui foi de sorte muito grande. Sempre me senti abraçado. No momento ainda não caiu a ficha, não tenho a dimensão da importância da minha passagem no tricolor", avaliou.