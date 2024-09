Atlético de Madrid e Real empatam em jogo marcado por paralisação

O Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid pela La Liga, neste domingo (29), e arrancou um empate em 1 a 1 já no final da partida, em jogo marcado por paralisação e ofensas a Vini Jr. antes do confronto. O Barcelona continua na liderança, enquanto as duas equipes de Madrid continuam na perseguição ao topo da tabela.

O próximo jogo das duas equipes é pela Champions League. O Atlético de Madrid visita o Benfica, na quarta-feira (2), enquanto o Real Madrid vai à França no mesmo dia jogar contra o Lille.

A arbitragem parou a partida aos 25 minutos do segundo tempo após a torcida do time da casa arremessar objetos em direção ao goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois. Os jogadores do Real Madrid, em protesto, saíram de campo.

Na sequência, os jogadores do Atlético também se encaminharam aos vestiários. O técnico Diego Simeone e outros integrantes do clube foram até a torcida para acalmar os ânimos.

Antes da partida, torcedores do Atlético de Madrid entoaram uma música para Vini Jr na entrada do estádio. "Vini Jr. é diferente", diz a letra da música cantada pelos torcedores colchoneros.

COMO FOI O JOGO



O primeiro tempo foi parelho, com os dois times cautelosos e indo pouco para o ataque. O placar ficou zerado na etapa inicial. Pelo Atlético, Julián Alvarez levou perigo a Courtois, que o obrigou a fazer boa defesa. No lado do Real, Valverde chutou forte da entrada da área em chute cruzado, obrigando Jan Oblak a fazer boa defesa.

No segundo tempo, o jogo ficou eletrizante, com direito a expulsão, paralisação e gol no final. Na reta final, Marcos Llorente acabou expulso após receber dois amarelos. Aos 18 minutos, Militão aproveitou rebote dentro da área, dominou e fuzilou o gol de Oblak em um voleio. O chute foi desviado por Llorente, que acabou tirando Oblak da jogada.

Após o gol, a torcida do Atlético arremessou objetos dentro do campo e fez o árbitro paralisar a partida. O jogo ficou mais de dez minutos parado. Na reta final, as alterações ofensivas de Diego Simeone deram resultado e o Atlético de Madrid arrancou um empate com Ángel Correa.