Botafogo x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Vindo de uma dura derrota para o Criciúma na quarta-feira (25), o Grêmio chega pressionado para enfrentar o Botafogo, neste sábado (28), às 21h, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Mané Garrincha, em Brasília. O duelo não será no Rio de Janeiro por conta de um acordo entre os clubes. No primeiro turno, o Tricolor tinha o mando de campo, mas não podia jogar na Arena por conta da enchente. Por este motivo, as partes concordaram em fechar com dois campos neutros. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.