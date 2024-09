Neymar apoia candidatura da Arábia Saudita como sede da Copa de 2034

Neymar aproveitou a comemoração do Dia Nacional Saudita para apoiar a candidatura da Arábia Saudita como sede da Copa do Mundo de 2034. Até o momento, o país foi o único a manifestar interesse de receber o Mundial.

"Feliz de ter a Copa do Mundo aqui na Arábia Saudita. Acho que vai ser uma Copa muito surpreendente, para as pessoas do muito inteiro poderem conhecer mais a cultura saudita e o país. Acho que vai ser uma bela de uma experiência", diz Neymar, em vídeo compartilhado pelo Al-Hilal. "Espero estar aqui presente com todos. Estou muito feliz pelo país. Acho que o país merece esse reconhecimento, essa oportunidade de poder sediar uma Copa do Mundo."

O QUE ACONTECEU

A Arábia Saudita oficializou sua candidatura em julho deste ano. A avaliação da Fifa deve ser divulgada até o fim de 2024. Neymar está na fase final da recuperação de uma cirurgia no joelho, mas não foi inscrito no Campeonato Saudita. O clube optou por manter o também brasileiro Renan Lodi. O camisa 10 do Al-Hilal, porém, deve voltar aos gramados ainda este ano. Segundo Rafael Reis, colunista do UOL, Neymar tem previsão de retorno para o próximo mês, mas só deve conseguir disputar partidas completas a partir de novembro.