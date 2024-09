Cruzeiro age rápido e anuncia Fernando Diniz para o comando da equipe até o fim de 2025

Fernando Diniz, de 50 anos,. E iniciará seu primeiro trabalho como treinador em Minas Gerais após passar por grandes clubes do País, casos de São Paulo, Santos, Vasco e Fluminense. No Cruzeiro, tentará se reerguer após passagem frustrante de apenas seis jogos no comando da seleção brasileira, com duas vitórias, um empate e três derrotas, todas nas Eliminatórias Sul-Americanas."Bem-vindo, Fernando Diniz. Fernando Diniz é o novo treinador do Cruzeiro! Atual campeão da Copa Libertadores, da Recopa Sul-Americana e com passagem recente pela seleção brasileira, o técnico inicia sua trajetória no clube estrelado nesta terça-feira (24), quando já comandará os treinamentos da equipe.Junto ao treinador, que foi atleta do Cruzeiro em 2004, chegam os auxiliares Eduardo Barros e Wagner Bertelli.", anunciou o Cruzeiro."Que seja o início de uma trajetória de sucesso! Nação Azul, deixe sua mensagem de boas vindas para a nossa nova comissão técnica", pediu o clube no Instagram. E as mensagens não foram como imaginado."Meu pai amado", "Deus nos ajude", "Cássio tocando bola com o Zé (Ivaldo) na zaga. Misericórdia", "Tudo o que a gente tem medo uma hora ou outra para no Cruzeiro", traziam algumas mensagens.O trabalho começa de imediato por causa da partida decisiva das quartas de final da Copa Sul-Americana, quinta-feira, diante do Libertad, no Mineirão.Além do sonho do título continental, a diretoria ainda aposta em terminar o Brasileirão entre os quatro melhores. Mesmo com o empate sem gols diante do Cuiabá, no domingo, o Cruzeiro ainda aparece em boa posição, em sétimo, com 42 pontos.