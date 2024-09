Monaco usa expulsão e bate Barcelona em estreia na Liga dos Campeões

O Monaco fez valer a vantagem numérica de quase 90 minutos, venceu o Barcelona por 2 a 1, em casa, e largou com o pé direito na Liga dos Campeões, nesta quinta-feira (19). O jogo ficou marcado pela expulsão precoce de Eric Garcia, ainda na casa dos oito minutos. Akliouche e um inspirado Yamal marcaram em lances similares ainda na etapa inicial, mas o jovem Ilenikhena cravou a vitória aos donos da casa e definiu o placar no Stade Louis II. Os times voltam a jogar pela Champions no dia 1° de outubro. O Monaco, que iniciou sua campanha na 11ª posição, encara o Dínamo Zagreb fora de casa, enquanto o Barcelona, 22° colocado, recebe o Young Boys.

O duelo começou bastante truncado no Louis II, com cinco faltas e uma trapalhada que gerou expulsão de Eric Garcia: o zagueiro tentou consertar um passe errado de Ter Stegen, mas chegou atrasado e atingiu Minamino na entrada da área. Resultado? Cartão vermelho direto para o atleta do Barcelona. Para a sorte dos visitantes, a falta cobrada por Camara atingiu a barreira.

O Monaco aproveitou a vantagem numérica e não demorou muito para abrir o placar: aos 14 minutos, Akliouche recebeu lançamento do brasileiro Vanderson pela ponta direita, costurou a defesa em diagonal e, de perna esquerda, finalizou no contrapé do goleiro adversário: 1 a 0. Yamal responde na mesma moeda e faz história.

O Barça deixou tudo igual com toque de talento de Lamine Yamal. O jovem de 17 anos usou o corpo para tirar Vanderson de um lançamento, dominou com categoria e partiu, assim como Akliouche, em diagonal da direita para a esquerda. O espanhol achou um pequeno espaço entre os zagueiros se transformou no segundo jogador mais jovem a marcar na história da Champions, atrás apenas de Ansu Fati: 1 a 1.

Os donos da casa se lançaram ao ataque e ficaram no quase em ao menos três oportunidades: o problema é que, em todas, o impedimento foi marcado. Embolo, duas vezes, gerou perigo antes de a bandeira ser levantada, e Singo até balançou as redes após cruzamento, mas a jogada também acabou invalidada por posição irregular.

O 2° tempo começou com o Monaco proativo e comandando as principais ações ofensivas. Foi assim que Vanderson obrigou o goleiro rival a praticar linda defesa em chute de fora da área. Ter Stegen também precisou sair gol em alguns cruzamentos e, por pouco, não cometeu nova trapalhada na saída de jogo.

Ilenikhena foi acionado por Adi Hutter para substituir Embolo e deu conta do recado: o atacante de 18 anos recebeu lançamento em profundidade, arrancou, invadiu a área e fuzilou Ter Stegen, que não conseguiu espalmar para escanteio diante da potência do chute: 2 a 1.