Grêmio x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo (22), o Grêmio enfrenta o Flamengo, às 18h30min, na Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vivem momentos distintos na competição. O Tricolor luta contra a parte de baixo da tabela e busca se afastar da zona do rebaixamento, enquanto o Rubro-Negro, mesmo focado nas copas, não quer perder os líderes da competição de vista. Os gaúchos vem de empate contra o Bragantino, assim como os cariocas, que dividiram os pontos no clássico contra o Vasco. A partida terá transmissão do Premiere e do SporTV.

LEIA TAMBÉM: Grêmio encara Flamengo com retornos importantes e com velhos problemas



O Grêmio passa por problemas dentro e fora dos gramados. Após deixar escapar duas vitórias nos dois últimos compromissos, o Tricolor precisa de uma recuperação no campeonato para se afastar do Z-4. O técnico Renato Portaluppi cumpre o último jogo de suspensão e não estará na casamata. Seu substituto será o auxiliar técnico James Freitas. Na escalação inicial, os gremistas não terão novamente as presenças de Jemerson (suspenso e machucado) e Rodrigo Ely (lesionado) na zaga. Kannemann e Gustavo Martins devem compor a dupla de zaga.



O Flamengo só pensa nos mata-matas. Na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores, o clube deixou o Brasileirão de lado, mas não quer se distanciar do G-4 da competição. Os cariocas sofrem com o calendário apertado e também com uma série de desfalques. Pedro, Cebolinha, Viña, Michael e Luiz Araújo estão entregues ao departamento médico. novidade para domingo é o possível retorno do meia De La Cruz, que volta aos treinamentos nessa semana.



LEIA TAMBÉM: Alexandre Mendes é afastado pelo Grêmio após suspeita de violência doméstica



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Grêmio - Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve e Cristaldo; Soteldo e Braithwaite. Técnico: James Freitas (interino).



Flamengo - Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz e Arrascaeta; Gerson, De La Cruz e Bruno Henrique (Carlinhos). Técnico: Tite.



Arbitragem - Não divulgada.



Serviço Grêmio x Flamengo



Local: Arena do Grêmio;



Data e hora: domingo (22), às 18h30min;



Transmissão: SporTV e Premiere. Após deixar escapar duas vitórias nos dois últimos compromissos, o Tricolor precisa de uma recuperação no campeonato para se afastar do Z-4. O técnico Renato Portaluppi cumpre o último jogo de suspensão e não estará na casamata. Seu substituto será o auxiliar técnico James Freitas. Na escalação inicial, os gremistas não terão novamente as presenças de Jemerson (suspenso e machucado) e Rodrigo Ely (lesionado) na zaga. Kannemann e Gustavo Martins devem compor a dupla de zaga.O Flamengo só pensa nos mata-matas. Na semifinal da Copa do Brasil e nas quartas de final da Libertadores, o clube deixou o Brasileirão de lado, mas não quer se distanciar do G-4 da competição. Os cariocas sofrem com o calendário apertado e também com uma série de desfalques.novidade para domingo é o possível retorno do meia De La Cruz, que volta aos treinamentos nessa semana.- Marchesín, João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Villasanti, Monsalve e Cristaldo; Soteldo e Braithwaite.: James Freitas (interino).- Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Alex Sandro; Pulgar, Léo Ortiz e Arrascaeta; Gerson, De La Cruz e Bruno Henrique (Carlinhos).: Tite.Arbitragem - Não divulgada.: Arena do Grêmio;: domingo (22), às 18h30min;: SporTV e Premiere.