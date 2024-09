Endrick marca, quebra recorde e Real vence Stuttgart na Liga dos Campeões

O Real Madrid e Endrick viveram mais uma noite de emoções na Liga dos Campeões. No Santiago Bernabéu, a equipe espanhola levou sufoco de um corajoso Stuttgart, mas venceu a equipe alemã por 3 a 1, nesta terça-feira (17), pela primeira rodada da competição. A vitória teve Endrick fazendo história. O atacante entrou na reta final da partida e marcou um gol no último lance da partida, se tornando o brasileiro mais jovem a marcar na Champions.

O Stuttgart levou muito perigo no primeiro tempo. Acuado, o Madrid foi salvo por Courtois e pelo travessão. Mbappé abriu o placar no primeiro lance do segundo tempo. Undav deixou tudo igual metade da etapa, mas Rüdiger -que já jogou no Stuttgart- fez o segundo gol dos merengues. Endrick decretou a vitória no último segundo de jogo.

As duas equipes voltam a jogar pela Champions só em outubro. O Stuttgart recebe o Sparta Praga no dia 1°, às 13h45min (de Brasília). No dia seguinte, o Real Madrid visita o Lille, às 16h.

O JOGO

O Stuttgart colocou o Real Madrid contra as cordas no primeiro tempo, mas não saiu do zero. Mesmo fora de casa e azarão no confronto, o time alemão não se acuou, foi propositivo e deu muito trabalho para os donos da casa. Courtois e o travessão salvaram os Merengues de uma derrota parcial. Sem muitos espaços, as estrelas do Real pouco apareceram, e o cenário só pareceu melhorar com a marcação de um pênalti em Rüdiger. A infração, no entanto, foi anulada após revisão do árbitro no VAR.

O time de Carlo Ancelotti voltou diferente para o segundo tempo, fraquejou, mas venceu com Endrick iluminado. O time espanhol abriu o placar com segundos de bola rolando, mas vacilou e viu o Stuttgart deixar tudo igual na reta final. Mesmo sem conseguir se impor como queriam, buscaram a liderança no placar com Rüdiger. Endrick, que havia entrado antes do segundo tento da equipe, aproveitou a única chance que teve e fechou os trabalhos no Bernabéu.