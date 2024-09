Jovem Yildiz brilha e Juventus abre Champions com vitória sobre o PSV

De volta à Liga dos Campeões, após a ausência em competições europeias na última temporada, a Juventus não tomou conhecimento do atual campeão holandês e derrotou o PSV Eindhoven por 3 a 1, nesta terça-feira (17), no Juventus Stadium, em Turim. Yildiz, McKennie e Nico González anotaram os gols da vitória dos italianos, enquanto Saibari descontou nos acréscimos.

Em ótima fase na temporada, o PSV iniciou o jogo no campo ofensivo e tentou surpreender na casa do adversário. Aos 10 minutos, Guus Til aproveitou o cruzamento da direita e assustou o goleiro Di Gregorio. Aos poucos, a Juventus equilibrou as ações e passou a ter o controle do jogo. Em sua primeira ofensiva perigosa, aos 21 minutos, o jovem Kenan Yildiz recebeu o passe na intermediária, pela esquerda, invadiu a área e soltou o pé, em tiro cruzado, para acertar o ângulo do goleiro Drommel: 1 a 0.



Além de anotar o primeiro gol desta renovada edição da Liga dos Campeões, o atacante turco de 19 anos e 136 dias bateu o recorde de Alessandro Del Piero (20 anos e 308 dias) e se tornou o mais jovem atleta da Juventus a marcar na competição continental.



Embalado e apoiado pela torcida, o esquadrão do técnico Thiago Motta quase ampliou três minutos depois. McKennie recebeu o cruzamento rasteiro na área e bateu de primeira, mas Drommel evitou o gol com a perna esquerda. Aos 26 minutos, porém, o norte-americano não desperdiçou. McKennie aproveitou a sobra após Vlahovic ser desarmado pela zaga e bateu de primeira para ampliar a vantagem da Juventus.



Em desvantagem, o PSV buscou a reação, mas não conseguiu encaixar o seu jogo e pouco ameaçou a meta dos anfitriões. A Juventus, por sua vez, diminuiu o ritmo e passou a trocar passes até os minutos finais da primeira etapa. Aos 44, Koopmeiners finalizou rente à trave esquerda e por pouco não anotou o terceiro gol dos italianos.



Descansada, a Juventus voltou a pressionar no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Koopmeiners roubou a bola no campo ofensivo e acionou Vlahovic, que cruzou para Nico González dominar na área, sem marcação, e tocar na saída de Drommel para deixar o placar em 3 a 0.



A partir daí, a Juventus passou a controlar o jogo sem se expor. A partida ficou truncada no meio-campo, com poucas chances de perigo dos dois lados. O PSV buscava o seu gol, especialmente avançando pela esquerda, mas Thiago Motta reforçou o setor defensivo da equipe da casa com as entradas de Danilo e Douglas Luiz e Khéphren Thuram. De tanto insistir, o PSV conseguiu seu gol nos acréscimos. Aos 47 minutos, Saibari recebeu a bola na área e chutou cruzado para vazar a defesa da Juventus pela primeira vez na atual temporada.