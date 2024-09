STJD condena Inter por arremesso de sinalizadores no campo em grenal

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Internacional nesta sexta-feira (13) à pena pecuniária de R$ 6 mil por incidente ocorrido no clássico com o Grêmio, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedores atiraram sinalizadores na área próxima aos reservas gremistas.

• LEIA TAMBÉM: Grêmio anuncia que Arena receberá 24 mil torcedores contra Flamengo e Criciúma

A partida, realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, teve de ser paralisada aos 21 minutos do segundo tempo. A sessão foi julgada pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD do Futebol.

O relator Luiz Gabriel pediu a condenação dos dois clubes e teve a companhia de Delmiro Dantas Campos Neto, presidente em exercício. No entanto, os auditores Felipe Rego, Ana Luiza Ralil e José Luiz Ferreira decidiram pela absolvição do Grêmio e condenação do Inter.