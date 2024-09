Grêmio anuncia que Arena receberá 24 mil torcedores contra Flamengo e Criciúma

Retomando gradualmente as atividades em casa, o Grêmio divulgou que a Arena terá capacidade para 24 mil pessoas nos próximos dois compromissos da equipe, contra Flamengo e Criciúma, nos dias 22 e 25 de setembro. A primeira partida do palco gremista, contra o Atlético-MG, no dia 1º, teve capacidade para 12 mil tricolores.

Mesmo com o público dobrado, os associados que costumam apenas pagar mensalidade e acessar o estádio pelas catracas, ainda precisarão adquirir um bilhete, assim como foi no confronto com o Galo. A venda de ingressos será online, sem bilheteria física.

O acesso da torcida será apenas no nível inferior da Arena. Já torcida adversária será posicionada no anel superior, seguindo as normas de segurança. A expectativa é de casa cheia para as duas partidas, que serão disputadas em sequência.