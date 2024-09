Inter anuncia venda da atacante Priscila ao futebol mexicano

Precisando fazer caixa na reta final da temporada, o Inter oficializou a venda da atacante Prisicila ao América do México, por R$ 2,8 milhões. Trata-se da maior transferência da história do futebol feminino no Brasil. Ademais, o clube mantém 20% dos direitos econômicos do atleta de 20 anos para uma negociação futura.

O retrospecto de Priscila nas Gurias Coloradas é invejável. Ela se juntou às categorias de base aos 17 anos e, ao subir para o profissional, foi bi-campeã do Gauchão, além da conquista inédita da Brasil Ladies Cup, em 2023. As boas atuações de vermelho e branco lhe renderam convocações para a seleção brasileira. A mais importante, neste ano, para os Jogos Olímpicos de Paris, onde foi peça importante para a conquista da medalha de prata em solo francês.

Em Porto Alegre foi artilheira da Libertadores em 2023, sendo eleita a Rainha da América. A camisa 9 colorada também se tornou a maior artilheira da história do Inter desde a reabertura do departamento de futebol feminino, com 48 gols marcados.