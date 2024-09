Brasil perde para Holanda e se complica na fase de grupos da Copa Davis

O Brasil sofreu sua segunda derrota na fase de grupos da Copa Davis e se complicou na busca pela vaga no mata-mata da competição. Nesta quinta-feira (12), João Fonseca faturou sua primeira vitória no torneio, mas Thiago Monteiro e as duplas foram superados pela equipe da Holanda por 2 a 1 na série melhor de três jogos, em Bolonha, na Itália.

Na quarta, o Brasil também saiu de quadra derrotado por 2 a 1, pelo time italiano, anfitrião do Grupo A. Com os dois tropeços em dois confrontos, a equipe nacional ocupa a quarta e última colocação da chave, com apenas duas vitórias em seis partidas disputadas até agora.



Assim, o Brasil conta agora com chances limitadas de avançar às quartas de final, a serem disputadas em Málaga, na Espanha, em novembro. A equipe liderada pelo capitão Jaime Oncins precisará vencer a Bélgica por 3 a 0 no sábado e ainda contar com uma combinação de resultados entre os demais confrontos do grupo na sexta.



João Fonseca venceu sua primeira partida num jogo de Davis ao superar Botic van de Zandschlup, 68º do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h32min de partida. O jovem de apenas 18 anos é o atual 158º do mundo, sua melhor posição da carreira até agora.