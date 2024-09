Jannik Sinner mantém temporada perfeita com título inédito do US Open

Jannik Sinner é o novo campeão do US Open. A primeira conquista do italiano no Grand Slam nova-iorquino veio com vitória contundente sobre o americano Taylor Fritz, em sets diretos, parciais de 7/5, 6/4 e 7/5 neste domingo (8), no lotado Artur Ashe Stadium, após 2h17 de jogo. Em sua temporada mais vencedora, na qual chegou ao topo do ranking, o jovem de 23 anos celebra a campanha perfeita em decisões, ao erguer o sexto troféu.

LEIA TAMBÉM: Aryna Sabalenka conquista o título no US Open



Sinner abriu a temporada com o título do Aberto da Austrália e ainda se sagrou campeão nos Masters 1000 de Miami e Cincinnati, além dos ATPs 500 de Roterdã e Halle, até chegar ao US Open neste domingo. Foi o 16º título do italiano, sendo 14 em quadras duras, sua especialidade, e o primeiro a seu país no Grand Slam norte-americano. A compatriota Flavia Pennetta conquistou o US Open em 2015, enquanto no masculino a Itália jamais havia chegado à final entre os homens. Sinner quebrou o tabu após cair nas oitavas em 2023.



Diante de Fritz, o líder do ranking entrou em quadra para um tira-teima após uma vitória para cada lado em Indian Wells, também nos Estados Unidos. Mas com gigante retrospecto de nove vitórias contra tenistas dos Estados Unidos no ano - não perdeu para norte-americanos em 2024 e aumentou o tabu para 10, sendo quatro triunfos apenas no US Open. Sinner abriu a temporada com o título do Aberto da Austrália e ainda se sagrou campeão nos Masters 1000 de Miami e Cincinnati, além dos ATPs 500 de Roterdã e Halle, até chegar ao US Open neste domingo., sua especialidade, e o primeiro a seu país no Grand Slam norte-americano. A compatriota Flavia Pennetta conquistou o US Open em 2015, enquanto no masculino a Itália jamais havia chegado à final entre os homens. Sinner quebrou o tabu após cair nas oitavas em 2023.Diante de Fritz, o líder do ranking entrou em quadra para um tira-teima após uma vitória para cada lado em Indian Wells, também nos Estados Unidos. Mas com gigante retrospecto de nove vitórias contra tenistas dos Estados Unidos no ano -e aumentou o tabu para 10, sendo quatro triunfos apenas no US Open.