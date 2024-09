Aryna Sabalenka conquista o título no US Open

A tenista Aryna Sabalenka venceu por 2 sets a 0 a norte-americana Jessica Pegula na final do US Open neste sábado (7) e conquistou o terceiro título de Grand Slam na carreira. No estádio Arthur Ashe, as duas tenistas disputaram um título inédito na carreira. No top 10 do ranking mundial da WTA, Pegula (6º) e Sabalenka (2º), que nunca haviam sido campeãs no Aberto dos Estados Unidos, protagonizaram um jogo emocionante na final feminina. A tenista da Bielorrúsia derrotou a norte-americana com parciais de 7/5 e 7/5, em 1h53min de partida sagrando-se campeã do Aberto dos Estados Unidos.

Há menos de um mês, as duas tenistas se encontraram na decisão do WTA 1000 de Cincinnati, também nos Estados Unidos, com vitória de Sabalenka. Assim como no último torneio, a bielorrussa derrotou a adversária no US Open. Esta foi a segunda final seguida de Sabalenka no US Open. A tenista disputou a decisão do ano passado, mas perdeu para Coco Gauff. Desta vez, a bielorrusa foi campeã do torneio e garantiu o terceiro título de Grand Slam na carreira. Bicampeã do Australian Open (2023 e 2024), Sabalenka entrou no Arthur Ashe, estádio principal do US Open, em busca do seu terceiro título em Grand Slam. Só que do outro lado da quadra estava Jessica Pegula, americana que eliminou a número 1 do mundo no torneio realizado em Nova Iorque.

A primeira quebra veio logo no terceiro game do jogo. Jessica Pegula abriu 2 a 1 e teve a oportunidade de sacar para aumentar a vantagem. Mas Sabalenka se recuperou e embalou em quatro games seguidos, fazendo 5 a 2 no primeiro set. Com o jogo favorável para a tenista da Bielorrússia, a americana não quis se entregar fácil assim e emplacou três games seguidos, empatando tudo em 5 a 5. Sabalenka confirmou o serviço e ainda quebrou mais um para fechar em 7/5 o primeiro set do jogo.

O segundo set parecia que ia para o lado de Sabalenka mais uma vez. A número 2 do mundo abriu 3 a 0, e Pegula expressou raiva durante alguns pontos. A americana conseguiu controlar os nervos e voltou com tudo para a partida. Embalou 5 games seguidos e virou o jogo para 5 a 3. Mas a bielorrussa não desistiu assim, fez dois games e empatou tudo novamente em 5 a 5. Sabalenka embalou mais dois games seguidos e fechou a partida por outro 7/5.

Este é o terceiro título de Grand Slam na carreira da bielorrussa, que é também a atual bicampeã do Australian Open. Sabalenka é a quinta mulher a ganhar dois torneios em quadra dura no mesmo ano, repetindo os feitos de Steffi Graf (1988 e 1989), Monica Seles (1991 e 1992), Martina Hingis (1997) e Angelique Kerber (2016).