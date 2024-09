França se redime e vence Bélgica em noite de Mbappé reserva e golaço

Depois de tropeçar na estreia, a França se redimiu atuando em Lyon, venceu a Bélgica por 2 a 0 mesmo com time misto e somou seus primeiros pontos no Grupo 2 da Liga das Nações. Com Mbappé iniciando no banco de reservas, Kolo Muani abriu o placar, e Dembélé cravou um golaço para definir o placar.

Com o resultado, a seleção de Didier Deschamps chegou a 3 pontos e ultrapassou o adversário no desempate -o saldo é o mesmo, mas o critério de confronto direto se sobressai no torneio europeu. Os países voltam a jogar no dia 10 de outubro. A França encara Israel fora de casa, enquanto a Bélgica, também como visitante, mede forças com a Itália.

LEIA MAIS: Bia Haddad sobe no ranking da WTA após grande campanha no US Open

O JOGO

O jogo começou com a Bélgica mostrando autoridade e encurralando os donos da casa. O problema é que, em meio às faltas e cartões diante de um clima quente, a seleção de Domenico Tedesco desperdiçou boas chances, principalmente com a dupla de ataque formada por Openda e Lukébakio.

Aos poucos, a França conseguiu colocar a bola no chão e neutralizar as investidas rivais. Depois de Upamecano e Thuram pararem em Casteels, os atuais vice-campeões do mundo abriram o placar aos 29 minutos: Kanté, após rebatida na entrada da área, rolou para Dembélé, que finalizou mascado e viu o goleiro espalmar -no rebote, Kolo Muani fuzilou para o gol aberto e festa festa dos torcedores em Lyon: 1 a 0.

Dembélé aumenta com golaço

Os mandantes encaminharam a vitória no início do 2° tempo com uma jogada clássica de Dembélé: o camisa 11 recebeu na ponta direita, foi cortando para dentro e, ao achar espaço, caprichou e estufou as redes da Bélgica com um chute forte de perna esquerda: 2 a 0.

O grande astro da França foi acionado já na casa dos 21 minutos: Mbappé entrou no lugar de Kolo Muani e, já com a braçadeira de capitão recebida de Kanté, deu trabalho ao finalizar pelo menos quatro vezes com perigo -o jovem Barcola também recebeu uma chance ao substituir Thuram. Apesar das tentativas, o placar se manteve inalterado até o apito final.