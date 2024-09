Itália vence Israel em jogo com gol de peito e torcida de costas para hino

A Itália confirmou o favoritismo e venceu Israel por 2 a 1, nesta segunda-feira (9), em jogo válido pela segunda rodada do grupo 2 da Liga das Nações. Frattesi foi o nome do jogo. O meio-campista marcou um gol de peito e criou a jogada que terminou com Moise Kean balançado a rede adversária na etapa final. Abu Fani diminuiu para Israel.

O jogo ficou marcado por um protesto da torcida italiana. Parte dos presentes no estádio viraram de costas durante a execução do hino de Israel. A partida foi disputada na Bozsik Aréna, em Budapeste, na Hungria. Israel teve o mando de campo, mas vem jogando fora do próprio país por causa dos conflitos contra o Hamas.

LEIA MAIS: Seleção brasileira deve ter Endrick no time titular contra o Paraguai

A Itália manteve o 100% de aproveitamento e lidera o grupo 2, com seis pontos. Israel, por sua vez, aparece na última colocação da chave ainda zerado. As duas seleções voltam a campo somente em outubro, também pela Liga das Nações. No dia 10, a Itália recebe a Bélgica, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia e horário, Israel tem o mando de campo contra a França.

A Itália foi a campo com: Donnarumma; Gatti, Buongiorno e Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali e Dimarco; Raspadori e Kean.

Já Israel teve como titulares: Gerafi; Revivo, Shlomo, Nachmias e Jehezkel; Kanichowsky, Abada e Peretz; Solomon, Lavi e Khalaili.