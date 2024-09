Seleção brasileira deve ter Endrick no time titular contra o Paraguai

Depois de fazer o dever de casa e bater o Equador por 1 a 0, o Brasil tem outro desafio pela frente nesta terça-feira (10). A seleção brasileira visita o Paraguai, às 21h30min, em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, pela 8ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Se a vitória magra da primeira partida da data Fifa de setembro não convenceu, o resultado positivo dá mais tranquilidade para a sequência da disputa, coloca um fim à pior sequência do país na história da competição de quatro partidas sem vencer. A equipe pode contar com Endrick no comando de ataque, no lugar de Luiz Henrique.

Para o próximo compromisso, o técnico Dorival Júnior deverá fazer apenas uma mudança no time titular. A última sessão de treinamentos, realizada na segunda, deu fortes indícios de que o trio do Real Madrid deverá iniciar a partida, com Vinicíus Junior na ponta esquerda, Rodrygo deslocado para o lado direito e com Endrick completando o setor ofensivo. O restante da formação não deve sofrer alterações e será a mesma que iniciou a partida contra o Equador.



A seleção brasileira para o confronto diante do Paraguai deve ser escalada com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Endrick.