Corinthians encara o São Paulo na final do Brasileirão feminino

Corinthians e São Paulo farão uma final inédita no Campeonato Brasileiro feminino deste ano. Classificadas após eliminarem o Palmeiras neste domingo (8), as Brabas chegam pela oitava vez consecutiva à última fase do torneio. O Tricolor, por sua vez, garantiu a vaga ao superar a Ferroviária também neste domingo, em campanha que já é a melhor alcançada pela equipe. Mesmo derrotado por 2 a 1 no segundo jogo, o time alvinegro avançou à final pelo placar agregado: no último domingo (1º), o Palmeiras cedeu a virada nos minutos finais do jogo de ida, que terminou 3 a 1 para o Corinthians.

LEIA TAMBÉM: EUA dão salto no ranking feminino da Fifa e retomam topo após ouro olímpico

A equipe alviverde, portanto, chegou ao estádio do Canindé com a difícil tarefa de superar o rival por pelo menos dois gols de diferença. Logo aos oito minutos, o clube alviverde abriu o placar com chute de Lais Estevam, que matou no peito dentro da área e estufou a rede da goleira Nicole. O Corinthians reagiu aos 24, quando Duda Sampaio acertou belo chute de fora da área para igualar o placar e trazer o time novamente para o jogo, que ficou mais equilibrado após o empate.

Em busca de reverter o resultado agregado, o Palmeiras voltou para o segundo tempo impondo pressão no ataque. As mandantes chegaram a ter alguns contra-ataques, mas não foram eficientes para aproveitar as chances. A partida ganhou mais emoção apenas aos 42 minutos com a cabeçada de Letícia Ferreira que recolocou as Palestrinas à frente do placar. O resultado final, porém, não foi suficiente para levar a decisão aos pênaltis.

O jogo foi o 23º confronto entre os times desde 2020, quando voltaram a se encarar depois de anos de inatividade das equipes femininas. São 14 vitórias alvinegras contra 4 triunfos alviverdes, além de 5 empates. Em disputas de mata-mata, o Palmeiras nunca conseguiu avançar sobre o Corinthians.

LEIA TAMBÉM: Fifa confirma Brasil como candidato à sediar Copa do Mundo Feminina de 2027

As Brabas enfrentarão o São Paulo em busca de ampliar seu domínio no futebol brasileiro: acumulam cinco títulos de Brasileirão (2018, 2020, 2021, 2022 e 2023), todos conquistados sob o comando de Arthur Elias, atualmente na seleção brasileira. A equipe alvinegra conta agora com o comando de Lucas Piccinato, que tenta chegar ao segundo troféu pelo clube. Ainda no início de 2024, o novo técnico liderou o Corinthians na conquista da Supercopa do Brasil sobre o Cruzeiro.

Do outro lado da chave, nos pênaltis, o São Paulo superou a Ferroviária por 3 a 0 na Fonte Luminosa, em Araraquara, para ficar com a segunda vaga da final. O destaque da classificação histórica do time tricolor, que nunca havia chegado à última fase da competição, foi a goleira Carlinha. Ela defendeu todas as três cobranças das Guerreiras Grenás. Jéssica Soares, Kaká e Maressa converteram para o Tricolor e confirmaram o avanço à final. No jogo de ida, também realizado no Canindé, o São Paulo havia saído vencedor por 2 a 1.