São Paulo tenta anular jogo contra Fluminense por confusão no VAR

O São Paulo decidiu acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para pedir a anulação da partida contra o Fluminense, realizado no domingo (1º), vencido pelo clube do Rio de Janeiro por 2 a 0. O time paulista contesta o primeiro gol do adversário, marcado depois de uma falta que não teria sido autorizada pelo árbitro e que, mesmo irregular, originou a abertura do placar. A confusão começou em um lance envolvendo o atacante Jonathan Calleri, do São Paulo, e Thiago Silva, do Fluminense.