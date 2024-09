Etapa gaúcha da Stock Car é marcada por homenagens às vítimas das enchentes

A 8ª etapa da temporada da Stock Car, disputada no Rio Grande do Sul, foi marcada por grandes momentos. De quinta a domingo, o Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, recebeu a principal categoria do automobilismo nacional para a 100ª prova realizada em território gaúcho na história da divisão. O evento simbólico não se resumiu ao resultado das pistas. Durante todo o final de semana, pilotos, equipes e a organização da competição se mobilizaram e realizaram homenagens às vítimas das enchentes que atingiram o Estado em maio.

As atividades começaram com uma ação protagonizada por um dos postulantes ao título da Stock Car Pro Series: Felipe Massa. O piloto da TMG Racing visitou na quinta-feira a Escola Comunitária São Mateus, no bairro Mathias Velho, em Canoas, região mais afetada durante as enchentes na cidade. Massa leiloou itens da sua carreira para ajudar vítimas das cheias e arrecadou R$ 1,8 milhão, destinado ao Instituto Cultural Floresta (ICF) e ao projeto “De Volta Para a Escola”, criado para recuperar as escolas da Região Metropolitana de Porto Alegre.



“Estou muito emocionado e muito feliz de ver todo o trabalho que foi feito pelas milhares de pessoas que ajudaram. Vir aqui depois de poucos meses e ver a escola totalmente reconstruída é uma emoção muito grande. O que importa é ver as crianças de volta à escola, felizes e brincando. Isso é o mínimo que podemos fazer. Gratidão é pouco para descrever esse momento”, afirmou Massa.

As ações continuaram em Nova Santa Rita. A Stock Car se comprometeu com a doação de 50% de todo o valor arrecadado com bilheterias para movimentos de reconstrução do Estado. Além da própria categoria, a Vibra Energia, patrocinadora da divisão, proporcionou uma experiência única para dez dos seus profissionais que auxiliaram nos trabalhos durante as enchentes na base da empresa, em Canoas.