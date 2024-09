Velopark recebe 100ª corrida da Stock Car em território gaúcho

A Stock Car Pro Series retorna ao berço da categoria. De sexta a domingo, o grid da principal divisão do automobilismo brasileiro desembarca no Rio Grande do Sul, estado que deu origem ao campeonato e hoje conta com estrelas do esporte. A disputa da 8ª etapa da temporada acontece no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita, e marca a 100ª corrida realizada em território gaúcho na história do campeonato. O evento também simboliza a volta da competição do País ao RS após a enchente histórica de maio. A corrida dupla ocorre no sábado, às 14h10min, e no domingo, às 12h30min.

O Rio Grande do Sul é o estado onde a Stock Car nasceu, em abril de 1979. O Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, foi o palco da primeira corrida da história da categoria. Além de Tarumã, a divisão também teve etapas nas cidades de Guaporé, Santa Cruz do Sul e no Velopark, que se prepara para sediar a 25ª largada. Apesar do rico passado em solo gaúcho, esta será a única etapa realizada no Estado nesta temporada. A prova também tem um significado especial para Nova Santa Rita. A cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre foi atingida pelas enchentes que assolaram o estado em maio. O autódromo serviu de abrigo para cinco famílias e também foi ponto de coleta e distribuição de doações.

Em apoio às vítimas das cheias, a categoria irá doar 50% do valor arrecadado neste final de semana com as bilheterias para ações solidárias. "Ficamos lisonjeados com a escolha do Velopark como praça. Temos outros grandes autódromos no Estado e a competição é muito acirrada. Não medimos esforços para entregar as melhores condições possíveis. É uma honra poder receber a Stock Car tão rápido depois de tudo que passamos com as cheias", afirmou a diretora do autódromo, Sofia Costa.

A disputa no Velopark também será um marco histórico para uma equipe em particular: a Wokin Garra Racing. A escuderia fez sua estreia na Stock Car Pro Series em 2024, tornando-se a única equipe gaúcha da categoria. Sediado em Caxias do Sul, o time correrá em casa pela primeira vez e o momento simboliza o trabalho realizado durante a temporada e a retomada dos gaúchos após enchentes.

"Sempre fomos uma equipe muito determinada, lutando contra diversos desafios. O automobilismo é difícil, então para você estar no automobilismo você precisa, sim, ter garra", disse o chefe de equipe, Adilson Morari. O piloto Lucas Kohl, de Santa Cruz do Sul, será o representante gaúcho da Garra no grid. Além de Kohl, os conterrâneos Cesar Ramos, da Ipiranga Racing e Arthur Leist, da Full Time Sports, aceleram na categoria principal.