Brasil x Equador: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sem vencer há quatro jogos nas Eliminatória da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo nesta sexta-feira (6), para enfrentar o Paraguai, pela 7ª rodada da competição, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Precisando se recuperar após a eliminação para o Uruguai nas quartas de final da Copa América, o Brasil chega para o confronto ocupando o 6º lugar na tabela, com sete pontos somados em duas vitórias, um empate e três derrotas. A transmissão fica por conta da RBS TV e do SporTV.

Com o time praticamente montado, o técnico Dorival Júnior deve fazer apenas uma alteração na defesa, após perder o zagueiro Éder Militão no treino desta quinta. O jogador do Real Madrid foi cortado com uma lesão muscular na coxa. Seu substituto no onze inicial deve ser Marquinhos, do PSG, atuando ao lado de Gabriel Magalhães, do Arsenal. O corte de Militão foi o quarto desde que a lista de convocados foi anunciada. Além dele, também se lesionaram: o lateral-direito Yan Couto e os atacante Pedro e Savinho.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brasil - Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vinicius Junior. Técnico: Dorival Júnior.

Equador - Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento. Técnico: Sebastián Beccacece.

Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade. VAR: Silvio Trucco (todos da Argentina).

Serviço Brasil x Equador

Local: estádio Couto Pereira;

Data e hora: sexta-feira (6), às 22h;

Transmissão: RBS TV e SporTV.