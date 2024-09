Sem vencer há quatro jogos, seleção brasileira recebe o Equador pelas Eliminatórias

São cada vez mais costumeiras as partidas que pedem uma resposta às eliminações precoces na seleção brasileira. Depois de cair para a Croácia na Copa do Mundo em 2022, o ciclo do Brasil se iniciou conturbado e ganhou um novo capítulo de desconfiança após o mau desempenho na Copa América. Vindo da eliminação para o Uruguai nas quartas de final, o time de Dorival Júnior volta a campo nesta sexta-feira (5), às 22h, para enfrentar o Equador, pela 7ª rodada das Eliminatórias, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Brasil já soma quatro jogos sem vitória na competição.

O trabalho do treinador à frente da Canarinho ainda é recente. A primeira impressão foi promissora, contra Inglaterra e Espanha — venceu por 1 a 0 e empatou em 3 a 3, respectivamente —, mas a sequência foi aquém do esperado. A equipe patinou na fase de grupos do torneio continental e, nas quartas de final, foi superada pelos uruguaios do técnico Marcelo Bielsa que, apesar de encaixados, caíram para a Colômbia na semifinal.

Agora, a missão brasileira é se recuperar o quanto antes nas Eliminatórias para evitar a briga pela vaga no Mundial de 2026 nas rodadas finais. A seleção é a 6ª colocada na tabela, com sete pontos somados em duas vitórias, um empate e três derrotas. O adversário por sua vez é o 5º, com oito pontos em duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Com os treinos em curso desde segunda-feira, Dorival precisou lidar com a baixa de Pedro na quarta. O centroavante do Flamengo rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora da temporada. João Pedro, do Brighton, da Inglaterra, foi convocado em seu lugar. O titular da posição, no entanto, será Endrick, ao lado de seus companheiros de Real Madrid, Vini Jr. e Rodrygo.

Já na última atividade prévia ao confronto desta sexta, quem foi cortado é o zagueiro Éder Militão. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa e não está mais à disposição. Antes, ainda precisaram ser retirados da lista original o lateral-direito Yan Couto e o atacante Savinho, também por lesão.

Sem grandes surpresas no horizonte, a provável escalação tem Alisson, Danilo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Endrick.

Do outro lado, a tendência é que o Equador seja montado pelo técnico Sebastián Beccacece com Galíndez, Preciado, Torres, Hincapié e Estupiñán; Moisés Caicedo, Gruezo e Alan Franco; Kendry Páez, Valencia e Sarmiento.