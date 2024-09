Brasil fatura cinco medalhas nas Paralimpíadas de Paris no dia com menos pódios

No oitavo dia de competições nos Jogos Paralímpicos de Paris, o Brasil diminuiu um pouco o ritmo de conquistas, mas ficou longe de passar em branco. Foram cinco medalhas nesta quinta-feira (5), com destaque para o prata de Carol Santiago. Ela se tornou a atleta mais medalhada da competição pelo Brasil com o 2º lugar nos 100 m peito, categoria SB12, na piscina da Arena La Défense. A brasileira cravou 1min15s62. Agora, o País ocupa o 8º lugar no quadro de medalhas, com 62 no total — 15 ouros, 18 pratas e 29 bronzes.

LEIA TAMBÉM: Maratonista olímpica morre após sofrer queimaduras em ataque de namorado com gasolina



As outras duas pratas desta quinta também vieram das águas. Na natação, Cecília Araújo, nos 50 m livre, na categoria S8 (nadadores com comprometimento moderado nos movimentos), e Talisson Glock, nos 100 m livre, categoria S6 (limitação físico-motora), se consagraram no pódio parisiense.

A decepção ficou por conta do futebol de cegos. A seleção perdeu para a Argentina, nos pênaltis, e está fora da final pela primeira vez na história das Paralimpíadas - — Brasil sempre foi ouro na modalidade. Agora, a equipe enfrenta a Colômbia na briga pelo bronze, neste sábado, às 12h30min.