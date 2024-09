Pedro vê disputa sadia com Endrick e quer fazer história na seleção

Pedro foi a surpresa de Tite para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo não jogando muito naquela competição, garante que adquiriu bastante experiência. De volta à seleção brasileira após um 2023 difícil, o jogador do Flamengo vê uma disputa sadia com Endrick para ver quem será o centroavante de Dorival Júnior e releva que o foco é "escrever história" defendendo o País.

"Concorrência sempre vai ter, não só no ataque, mais pelas demais posições, e isso é algo bom para a seleção, ter grandes nomes pelo cargo (vaga) no campo. Não é briga, é disputa que faz bem para mim e para o Endrick, o Brasil que tem a ganhar. O foco é todos juntos ajudarem a seleção brasileira", afirmou Pedro, ciente da missão pela frente.

Na sexta-feira, a seleção encara o Equador no Couto Pereira, em Curitiba, às 22h, necessitando de um triunfo para sair da incômoda sexta colocação da classificação das Eliminatórias, fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. Por consequência, o Brasil necessita de gols e a briga pela 9 será forte entre Pedro e Endrick.



Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro voltou aos holofotes em uma posição carente na seleção brasileira. Sob o comando de Dorival Júnior, ele conquistou a Copa do Brasil de 2022 no clube e agora se reencontra com o treinador na equipe nacional.

A meta de Pedro é garantir continuidade após superação na carreira. "Estou mais maduro, foi minha primeira Copa do Mundo, vivi algo que sonhava, que nunca imaginava, mas pude chegar. Depois, vivi um processo difícil no Flamengo e cada situação da vida tiro como lição. Foi um 2023 difícil, mas positivo, no qual pude fazer muitos gols, infelizmente sem títulos. Individualmente, um ano que pude fazer bastante e esse está incrível também, um dos melhores da carreira e espero dar continuidade e fazer isso também pela seleção. A foco, a meta, é escrever minha história na seleção", ressaltou o atacante.