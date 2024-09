Confira quem são os pendurados do Inter para enfrentar o Juventude

De olho no confronto com o Juventude, neste domingo (1º), às 18h30min, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado encaminha o Inter com alguns problemas por cartões. Enquanto a dupla de zaga está suspensa, já que Rogel foi expulso e Mercado recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Cruzeiro, o comandante colorado tem oito pendurados para visitar o Papo em Caxias do Sul.

LEIA MAIS: Roger Machado terá dor de cabeça para montar o Inter que visita o Juventude

Contra os mineiros, foram sete cartões amarelos distribuídos pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo — um deles para Rogel, que recebeu o vermelho direto na sequência —, aumentando a lista dos nomes a perigo de suspensão. Por outro lado, o goleiro Rochet cumpriu suspensão e está de volta ao seu posto.

Os pendurados do Inter são: Renê, Robert Renan, Igor Gomes, Rômulo, Bruno Gomes, Gabriel Carvalho, Wanderson e Wesley. Destes, apenas Wanderson não fica à disposição, já que ainda se recupera de uma lesão muscular.

Depois do duelo deste final de semana, o Brasileirão terá uma pausa de duas semanas para a data Fifa. O Inter, então, retorna aos gramados no dia 11 de setembro (quarta-feira), para receber o Fortaleza no Beira-Rio, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.