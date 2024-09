De volta do DM, Diego Costa e Kannemann devem ser as novidades do Grêmio contra o Atlético-MG

Com a preparação a todo vapor para o primeiro jogo na Arena desde a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano, o Grêmio está cada vez mais próximo de se reencontrar com o seu torcedor. De olho no Atlético-MG, às 11h deste domingo (1º), pela 25ª do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi pode contar com presenças importantes.

O último treino antes do duelo com o Galo está marcado para este sábado (31), às 10h. Essa foi a primeira semana cheia para atividades no CT desde as cheias que assolaram o Estado e, além de servir para ajustar detalhes importantes em um time que deve se manter com a dupla Cristaldo e Monsalve no meio de campo, também garantiu a recuperação de peças importantes.

Poupado de algumas atividades ao longo da semana, o centroavante Diego Costa trabalhou normalmente com o grupo nesta sexta, no CT Luiz Carvalho. Destaque da equipe no primeiro semestre, ele ainda é visto como peça importante no elenco que foi municiado pela chegada de Brathwaite e Arezzo para o setor. Caso seja liberado para atuar, o camisa 19 deve começar entre os suplentes, se tornando opção para o segundo tempo. Contra o Criciúma, ele foi preservado, alegando dores no púbis.

Quem também fica à disposição é Walter Kannemann. O zagueiro argentino está recuperado da gripe, mas fica no banco de reservas. A opção é técnica, já que Rodrigo Ely e Jemerson estão formando a dupla de zaga titular.