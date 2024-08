Cruzeiro x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de vencer o Cruzeiro no domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, o Inter volta a enfrentar a Raposa nesta quarta-feira (28), às 19h30min, pela mesma competição, em jogo atrasado da 5ª rodada. Com a preparação encerrada nesta terça, em treino fechado no CT Parque Gigante, o Colorado encerrou a preparação e seguiu caminho para Belo Horizonte. A transmissão fica por conta do Premiere.