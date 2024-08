Em jogo atrasado do Brasileirão, Inter mira dobradinha sobre o Cruzeiro

Dando sequência à batida de confrontos contra o Cruzeiro, com a confiança em dia pela vitória no Beira-Rio, o Inter encerrou, nesta terça-feira (27), a preparação para visitar a Raposa em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo na sequência, a delegação seguiu seu caminho para Minas Gerais. O duelo desta quarta-feira, às 19h30min, no Mineirão, é mais um dos adiados na época da enchente de maio – Colorado já encarou o Juventude (venceu por 2 a 1) e ainda terá Flamengo, Bragantino e Fortaleza pela frente.

De volta ao CT Parque Gigante, o grupo vem trabalhando com os portões fechados, de olho na dobradinha sobre os mineiros. Na vitória por 1 a 0 no domingo, o time de Roger Machado teve sua melhor exibição desde a chegada do novo comandante, estabelecendo sua formação base, o 4-2-3-1. Agora, em Porto Alegre, os últimos ajustes encaminham uma escalação muito parecida com a do triunfo em questão.

A única escolha que foge das mãos do treinador é o goleiro. Rochet está suspenso e Fabrício segue no departamento médico, com uma lesão na tíbia. Em meio aos desfalques, Anthoni é o único arqueiro disponível.

E se a meta alvirrubra está escassa de opções, o setor ofensivo corre na contramão com o retorno de peças importantes. A principal dor de cabeça do comandante gaúcho está na definição do poder de fogo, já que Alan Patrick está recuperado de lesão e, depois de atuar por 36 minutos no final de semana, passa a pedir passagem no time titular. O problema é: quem sai para o camisa 10 entrar?

Enquanto Wesley é o destaque da equipe em 2024 e segue como titular absoluto, Gabriel Carvalho e Bruno Tabata são figuras recentes, mas estão com moral no meio-campo. A tendência, no entanto, é que o jovem de 17 anos vá ao banco de reservas, ainda que a possibilidade de Alan Patrick seguir como opção para o segundo tempo não esteja descartada. Na função de centroavante, Borré é o nome da vez. Autor do gol da vitória sobre o Cruzeiro, o colombiano voltou de lesão com o ritmo em dia, desbancando Enner Valencia.

Com quase todos os jogadores do elenco à sua disposição, Roger deve montar o Inter com Anthoni; Bruno Gomes, Rogel, Mercado e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Bruno Tabata, Alan Patrick (Gabriel Carvalho) e Wesley; Borré.

Do outro lado, o Cruzeiro conta com o reforço de Matheus Pereira, protagonista da temporada celeste. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo e chega descansado para reassumir o comando do meio. A provável escalação do técnico Fernando Seabra tem Cássio; Weverton, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Wallace e Matheus Henrique; Lautaro Díaz, Matheus Pereira e Barreal; Dinenno (Kaio Jorge)