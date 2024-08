Tite será substituído pelo filho no comando do Flamengo contra o Bragantino

O técnico Tite não deve estar à beira do campo no jogo entre Flamengo e Bragantino, no próximo domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. Ele está internado no CopaStar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, por causa de uma arritmia cardíaca. Matheus Bachi, filho de Tite, deve comandar o Flamengo na partida. Ele auxilia o treinador desde os tempos de Corinthians.

Tite deve ter alta neste sábado. O Flamengo divulgou que ele ficará no hospital ao menos até amanhã e, se continuar evoluindo, terá alta, mas sem horário definido. A arritmia de Tite foi revertida com medicamentos. Por ora, não há previsão de procedimento cirúrgico no coração.

O treinador passou mal após o jogo contra o Bolívar, na última quinta-feira (22). Na altitude de La Paz, na Bolívia, ele comandou o Flamengo na derrota por 1 a 0, mas que deu a classificação para as quartas de final da Libertadores.

"Importante comentar aqui que o Tite já teve a arritmia revertida através de medicamentos, está sob observação lá, mas estamos na expectativa de tê-lo muito em breve aqui conosco pra fazer o treinamento da nossa equipe", declarou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Bragantino no Maracanã. As equipes entram em campo às 20h, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.