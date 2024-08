Atlético-MG identifica autor de gesto racista em jogo contra o San Lorenzo

O Atlético-MG informou nesta quinta-feira (22) que identificou o torcedor responsável por gesto racista na vitória sobre o San Lorenzo, na Arena MRV, pela Copa Libertadores. O clube informou que o atleticano é menor de idade e que endereçou as punições administrativas ao responsável legal. O Atlético informou que o responsável legal também estava no estádio no momento do episódio e será excluído do quadro de sócio-torcedores. Ele não poderá frequentar o estádio por 180 dias.

LEIA TAMBÉM: Botafogo identifica torcedor e anuncia banimento após gestos racistas no Engenhão

"O Galo informa que identificou o torcedor que apareceu em imagens realizando gestos racistas no jogo contra o San Lorenzo, na Arena MRV, na última terça-feira, pela Copa Libertadores. Por se tratar de menor de idade, o Clube endereçou as punições administrativas ao responsável legal do menor, que também estava presente no estádio no momento do ocorrido", escreveu o Atlético-MG, no X, antigo Twitter

O responsável pelo menor foi excluído do quadro de sócios do Galo Na Veia, conforme prevê o Regulamento do Programa, e também fica proibido de frequentar a Arena MRV pelo prazo de 180 dias, de acordo com o Regulamento de Uso do Estádio. O clube reiterou que "não admite de forma nenhuma condutas como essa". O torcedor imitou um macaco em direção à torcida do San Lorenzo e foi gravado por um dirigente do time visitante.