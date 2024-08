Borja marca em vitória do River e supera Mbappé em artilharia; entenda

O ex-palmeirense Miguel Borja balançou as redes na vitória de 2 a 1 do River Plate sobre o Talleres, nesta quarta-feira (21), pela Libertadores da América, e superou o astro francês Mbappé na artilharia do ano. Borja voltou ao time após duas semanas afastado por lesão e precisou de 34 minutos para marcar o primeiro gol do River na partida. A equipe argentina somou 3 a 1 no placar agregado e assim avançou para as quartas de final da competição, na qual irá enfrentar o Colo-Colo, do Chile.

O colombiano chegou a 27 gols em 34 jogos no ano, número superior a de astros como Mbappé (26), Haaland, Cristiano Ronaldo e Harry Kane (24). Ele é o sétimo jogador que mais balançou as redes em 2024 (veja quem está a sua frente na lista mais abaixo).

De quebra, Borja chegou a 30 gols na Copa Libertadores e se tornou o colombiano com mais gols na história da competição, superando Antony de Ávila, ex-atacante da seleção colombiana, que anotou 29. Ele ainda é o artilheiro da atual edição do torneio, com seis bolas na rede, empatado com Paulinho, do Atlético-MG, e Maxi Silveira, do Peñarol.

Os maiores goleadores de 2024

1. Wu Lei (Shanghai Port, da China) - 32 gols

2. Martín Cauteruccio (Sporting Cristal, do Peru) - 31 gols

3. Pedro (Flamengo) - 29 gols

Viktor Gyökeres (Sporting, de Portugal)

Aymen Hussein (Al-Khor, do Qatar)

6. Alec Urosevski (Rockdale Ilinden, da Austrália) - 28 gols

7. Miguel Borja (River Plate) - 27 gols