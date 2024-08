Confira como estão os jogadores do Inter no departamento médico

Convivendo com uma série de desfalques ao longo da temporada, o Inter lida com baixas simultâneas e trabalha, cada vez mais, com um grupo curto por conta das lesões. A dificuldade no departamento médico ficou escancarada pela necessidade dos novos reforços precisarem estrear dias após o desembarque em Porto Alegre.

O zagueiro Rogel e o meia Bruno Tabata tiveram poucos treinos para se adaptar e já foram a campo para substituir atletas lesionados. No caso do defensor, contra o Athletico-PR, no domingo (11) ele supriu a ausência de Vitão, que estava sendo negociado com o Real Bétis, da Espanha, em uma transferência que não se concretizou. No entanto, só foi titular porque Mercado e Fernando estavam fora por lesão.

Dias depois, frente ao Juventude, na quarta, fez dupla com Mercado, enquanto Fernando entrou no segundo tempo, como volante. No entanto, o cenário positivo na defesa não se repetiu no ataque. Wanderson sentiu dores musculares antes do duelo com o time da Serra e foi cortado, dando lugar a Tabata, apresentado oficialmente pelo clube na segunda-feira, dois dias antes da partida.

Ele foi escolhido antes de Gustavo Prado, que entrou em campo aos cinco minutos da primeira etapa, já que Wesley sentiu o tornozelo em uma dividida com o goleiro Gabriel Vasconcellos. A boa notícia é que o atacante não teve lesão constatada e deve ficar à disposição neste domingo, para enfrentar o Atlético-GO, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Além de Wanderson, outros atletas importantes seguem fora, sob os cuidados do DM. Alan Patrick e Borré, por exemplo, tem lesões mais graves que os demais, e não viajam a Goiânia.

Confira a atualização do Inter sobre os atletas no departamento médico

Alan Patrick - Estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo - Segue tratamento;

Rafael Borré - Lesão no posterior da coxa esquerda - Fora das próximas rodadas;

Lucca - Dores musculares. O atleta irá realizar tratamento de reforço muscular - Fora das próximas rodadas;

Ivan - Ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito - Iniciou nesta semana atividades no gramado. Os exercícios consistem em atividades específicas para a posição. O goleiro segue a programação normal de recuperação da lesão;

Wanderson - Apresentou dores musculares. Foi cortado do jogo (Juventude) e segue sob avaliação.