Inter x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais uma edição do clássico gaúcho, Inter e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30min, no estádio Beira-Rio, em partida atrasada válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo estava originalmente agendado para o mês de maio, mas foi realocado no calendário em decorrência das enchentes que atingiram o Estado. Na sexta vez que os clubes se enfrentam no ano, o confronto tem um tempero especial, já que marca o reencontro entre os rivais que disputaram vaga na final do Gauchão e nas oitavas da Copa do Brasil, com dois triunfos do Alviverde. O duelo será transmitido pelo Premiere.



O Inter de Roger Machado não vence há 12 partidas e vem de empate contra o Athletico-PR por 2 a 2 na última rodada. Contratado no mês de julho para resolver os problemas do clube, o treinador ainda não conseguiu recolocar a equipe no caminho das vitórias. São cinco jogos na casamata alvirrubra, com quatro empates e uma derrota. Para o jogo desta quarta-feira, Roger terá uma série de desfalques importantes. Bruno Henrique está suspenso, enquanto Borré, Alan Patrick e Igor Gomes, único lateral direito disponível no elenco, estão fora. O experiente volante Fernando volta a ser relacionado e pode até começar jogando.



O Juventude de Jair Ventura vem em uma fase iluminada. Na rodada anterior, o clube da Serra Gaúcha venceu o atual líder do Brasileirão, o Botafogo, por 3 a 2 e se afastou da zona do rebaixamento. A equipe vem de quatro jogos de invencibilidade e soma também a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao bom momento. Substituto do próprio Roger, Ventura terá retornos importantes. O goleiro Gabriel, o lateral esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa voltam ao time titular. Jean Carlos ainda é dúvida para o confronto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Robert Renan e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia; Gabriel Carvalho, Wesley, Wanderson e Valencia. Técnico: Roger Machado.



Juventude - Gabriel; Ewerthon (João Lucas), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Oyama, Jadson e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.



Arbitragem - Gustavo Ervino, Bauermann (SC), auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Gizeli Casaril (SC). VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)



Serviço Inter x Juventude



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre;



Data e hora: Quarta-feira (14), às 19h30min;



Transmissão: Premiere;



Ingressos: entradas na área do Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br . A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício-Garagem, funcionará na segunda-feira (12) e na terça-feira (13), das 10h às 17h. No dia da partida, a bilheteria abre às 10h e funciona até o final do primeiro tempo do jogo. Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto. Os demais ingressos podem ser acessados no site www.internacional.com.br