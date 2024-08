Na primeira final da temporada, Real decide a Supercopa com a Atalanta, em Varsóvia

Em sua primeira entrevista coletiva à frente do Real Madrid para esta temporada, o técnico Carlo Ancelotti disse estar pronto para enfrentar as dificuldades que terá pelo caminho. Mesmo antes de a bola rolar oficialmente, alguns assuntos já vêm sacudindo o noticiário do clube. E os temas são variados. Vão desde a saída de Vini Júnior à forma de escalar a equipe com Mbappé entre os titulares. Nesta quarta-feira (14), o Real Madrid entra em campo para a disputa da Supercopa da Europa diante da Atalanta. O duelo reúne o vencedor da Liga dos Campeões contra o campeão da Liga Europa. A partida está marcada para as 16h, em Varsóvia, na Pôlonia.

Acostumado à pressão, ele prevê um ano de cobranças e admitiu que o trabalho vai ser árduo. "Vai ser uma temporada muito exigente, mas podemos ter muito sucesso. Estamos ansiosos por isso. Tudo será exigente desde o começo", afirmou o treinador em entrevista ao jornal espanhol "Marca". Dono de um currículo vencedor e com habilidade para administrar egos e astros de primeira grandeza, o treinador italiano deu o seu recado à torcida. Disse que não vai tolerar privilégios e tudo vai acontecer naturalmente.



