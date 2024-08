Inter x Athletico-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Há 11 jogos sem vencer, o Inter terá uma chance de ouro neste domingo (11), às 19h, diante do Athletico-PR, no Beira-Rio. O confronto, válido pela 22ª rodada do Brasileirão, será o sexto de Roger Machado no comando do clube gaúcho, que ocupa atualmente a perigosa 16ª colocação no torneio nacional. No lado oposto, os paranaenses vêm de bons resultados nas copas, tratadas como prioridade, e não devem mandar força máxima para Porto Alegre. A transmissão fica por conta do Premiere.

Em caso de derrota, o Colorado pode entrar na zona do rebaixamento já neste final de semana, mudando drasticamente o objetivo na competição. E, para evitar que a crise se instaure, Roger precisará lidar com os desfalques Borré, suspenso, e Gabriel Mercado, diagnosticado com uma pubalgia. Além disso, com a venda de Bustos para o River Plate-ARG, Igor Gomes terá que ser improvisado na lateral-direita.

O Athletico-PR, pelo contrário, vive boa fase na temporada. Nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Furacão não trata o Brasileirão, onde vem de derrota para o Grêmio, como prioridade. Justamente a boa campanha nas copas pode custar a preservação de algumas peças em Porto Alegre, já que os paranaenses voltam a campo na quinta-feira, pela Sula.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Inter - Rochet; Igor Gomes, Vitão, Robert Renan e Bernabei; Thiago Maia (Rômulo), Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Wesley, Gustavo Prado (Wanderson) e Valencia. Técnico: Roger Machado.



Athletico-PR - Léo Linck; Erick, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Fernandinho, Christian e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani. Técnico: Martín Varini.



Arbitragem - Paulo Cesar Zanovelli da Silva.



Serviço Inter x Athletico-PR



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre.



Data e hora: Domingo (11), às 19h.



Transmissão: Premiere.