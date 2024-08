Cuiabá x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio terá uma chance rara dentro do futebol brasileiro, neste sábado (10), a partir das 19h. Pela 22ª rodada do Brasileirão, os gaúchos poderão mostrar uma reação imediata após a queda na Copa do Brasil para o Corinthians, na última quarta-feira (7). Basta derrotar o Cuiabá, na Arena Pantanal e, consequentemente, se afastar "de vez" da zona de rebaixamento da competição, a qual ocupa atualmente a 14ª posição. O confronto terá transmissão no SporTV e Premiere.

Porém, mesmo diante de um duelo direto entre dois clubes da parte de baixo da tabela, ainda há uma dúvida sobre qual será o time escalado por Renato Portaluppi para o compromisso. No momento, a ideia é preservar ao máximo as principais peças do plantel, focando na partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Fluminense, no outro meio de semana. Com isso, todos os olhares se voltam para Martin Braithwaite, que poderá fazer a sua estreia.

Do lado cuiabano, o momento é ainda mais crítico. Vindo de três derrotas seguidas e na 19ª colocação no Brasileirão, o Dourado ainda perdeu sua maior referência técnica dos últimos anos, o atacante Deyverson, que deixou o clube e assinou com o Atlético-MG.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Cuiabá - Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Juan Tavares; Lucas Mineiro, Denilson e Max; Derik Lacerda, Jonathan Cafú e Pitta. Técnico: Petit.



Grêmio - Rafael Cabral; Fábio, Natã Felipe, Gustavo Martins e Zé Guilherme; Dodi, Pepê (Du Queiroz) e Monsalve; Gustavo Nunes, Aravena e Arezo. Técnico: Renato Portaluppi.



Arbitragem - Bruno Pereira Vasconcelos.



Serviço Cuiabá x Grêmio

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, Mato Grosso;



Data e hora: Sábado (10) às 19h;



Transmissão: RBS TV, Premiere e Amazon Prime Vídeo.