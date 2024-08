Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam no último fim de semana de competições

Para a tristeza dos amantes dos esportes, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 já se encaminham para seu final de semana de despedida. Nos últimos dias, aceitando que será muito difícil bater o recorde de medalhas estabelecido em Tóquio 2020, quando os brasileiros subiram ao pódio 21 vezes, o País tem torcido para que haja surpresas nessa reta final. Nesta quinta-feira (8), isso aconteceu com Netinho, no Taekwondo, mas veio acompanhado das derrotas no vôlei de quadra e na maratona aquática feminina.



Os últimos dias em solo francês reservam, ao menos, oito disputas de medalhas para a delegação verde e amarela. As principais chances de ouro estão na canoagem velocidade, no vôlei de praia e com a seleção de futebol feminino, enquanto Pio, do atletismo 400 m com barreira, corre por fora. Também vale o destaque para o vôlei feminino, que disputa o bronze contra a Turquia, no sábado.

No domingo, a partir das 16h, haverá a cerimônia de encerramento dos jogos, em Paris.

LEIA MAIS: Edival Pontes conquista medalha de bronze para o Brasil no Taekwondo



Confira a programação do Brasil no fim de semana (9/8 - 11/8)



Sexta-feira (9)

2h30min - Maratona aquática 10 km masculino: Guilherme Costa

4h21min - Taekwondo -80 kg masculino: Henrique Marques Rodrigues Fernandes x Saleh Elsharabaty (JOR)

6h - Luta olímpica - Giulia Penalber x Sandra Paruszewski (GER)

6h05min - Atletismo revezamento 4x400 m masculino: Brasil

6h30min - Canoagem Velocidade C1 1.000m Masculino: Isaquias Queiroz

6h36min - Taekwondo -67 kg feminino: Caroline Santos x Sasikarn Tongchan (THA)

8h40min - Canoagem Velocidade C1 1.000m Masculino: finais

9h30min - Ginástica rítmica: individual geral feminina: Bárbara Domingos (final)

14h30min - Levantamento de peso 71 kg: Amanda Schott (final)

15h13min - Atletismo salto triplo masculino: Almir dos Santos (final)

16h45min - Atletismo 400 m com barreira masculino: Alison dos Santos (final)

17h30min - Vôlei de praia feminino: Ana Patrícia/Duda x Melissa/Brandie (CAN) (final)

Sábado (10)

4h30min - Pentatlo Moderno Individual Feminino: Isabela Abreu

5h30min - Canoagem Velocidade K1 500 m Feminino - Ana Paula Vergutz

11h - Levantamento de peso 81 kg feminino: Laura Amaro (final)

12h - Futebol feminino: Brasil x Estados Unidos (ouro)

12h15min - Vôlei feminino: Brasil x Turquia (bronze)

Domingo (11)

16h - Cerimônia de encerramento