Ana Patrícia e Duda buscam virada sobre letãs e vão à semifinal no vôlei de praia em Paris-2024

Ana Patrícia e Duda serão as representantes do Brasil na briga por medalha no vôlei de praia na Olimpíada de Paris-2024. A dupla superou as letãs Tina e Anastasija por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/10, após um susto no início do primeiro set, quando as rivais chegaram a abrir 6/0 no placar.

Formando a dupla número 1 do mundo, Ana Patrícia e Duda vão enfrentar nas semifinais as australianas Clancy e Mariafe por uma vaga na decisão. As brasileiras estão agora a uma vitória de conquistar medalha nos Jogos. Caso não avancem à final, disputarão o bronze.

"É como se a gente tivesse dentro e um passinho fora (do jogo). Era como se fosse o primeiro jogo da Olimpíada. Sabíamos que ir para uma semifinal era muito importante. Mas também sabíamos a nossa capacidade. Elas tinham um saque forte e muito estratégico, no meio da gente. E não desistimos. Ponto a ponto porque no vôlei de praia tudo é muito rápido. Tivemos muito foco, sabíamos que podíamos virar o jogo. Não nos abalamos", comentou Duda, ao fim da partida.

O começo da partida foi preocupante para as brasileiras, que deixaram as rivais letãs abrirem seis pontos de diferença. Mostraram, contudo, muito controle emocional para reorganizar as coisas e mostrar porque são as primeiras colocadas do ranking mundial. A virada veio em um ponto de saque de Duda, para deixar o Brasil com vantagem de 9 a 8.

A partir daí, o duelo ficou parelho por um tempo, até a dupla brasileira acelerar a rotação para dominar Tina e Anastasija. Os bloqueios de Ana Patrícia ditaram o tom da reta final do primeiro set, que terminou com boa vantagem de 21 a 16.

A segunda parcial foi mais tranquila. As brasileiras começaram na frente, sustentaram a vantagem e não tiveram sobressaltos para confirmar o triunfo no set e na partida, assegurando a vaga na semifinal.