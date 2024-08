Brasil perde da França e dá adeus ao tênis de mesa por equipes

O Brasil perdeu para a França por 3 a 0 nas quartas de final nesta quarta-feira (7) e está eliminado no tênis de mesa masculino por equipes nas Olimpíadas de Paris. Hugo Calderano encarou novamente Felix Lebrun, seu "carrasco" na disputa pelo bronze individual em Paris, mas não conseguiu superá-lo pela segunda vez e se despede da competição sem medalha.

No confronto de duplas, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy não foram páreos para os franceses. Simon Gauzy e Alexis Lebrun dominaram os brasileiros e venceram o primeiro duelo por 3 a 0, com parciais de 11/8, 11/9 e 11/6.

Hugo Calderano teve sua "revanche" contra Felix Lebrun, mas levou a pior de novo. O brasileiro, que subiu para 3º no ranking individual durante as Olimpíadas, não conseguiu acertar o saque e ficou atrás do adversário em três dos quatro sets. Até conseguiu vencer um game, diferentemente do confronto anterior entre eles, mas perdeu por 3 a 1 -parciais de 11/6, 11/7, 13/11 e 6/11.

A França abriu 2 a 0 e decidiu o resultado no jogo seguinte, com o Lebrun mais velho derrotando Ishiy. O atleta do Brasil também conseguiu vencer um set, só que também foi superado por 3 a 1, com parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/7.

Franceses eram favoritos. Além de Felix Lebrun ter "tirado" a medalha de bronze no individual de Calderano, principal atleta do trio brasileiro, os mesa-tenistas chegaram melhores colocados nas equipes. Eles ocupam a terceira posição no ranking, e o Brasil aparece em nono.

A torcida francesa lotou a Arena Paris Sul para torcer pelos atletas da casa. Bandeiras azuis, brancas e vermelhas tremulavam por todo o lado na arquibancada, com os presentes gritando bastante para apoiar e comemorar cada ponto. Emendaram a Marselha no fim e comemoraram a classificação tranquila.

A França vai enfrentar na próxima fase a China, nesta quinta (8), às 5h (de Brasília). Japão e Suécia se enfrentam na outra semifinal, que será disputada às 15h desta quarta (7).

Já o Brasil se despediu de todas as disputas do tênis de mesa em Paris. Com a eliminação nas quartas, a equipe masculina repete o destino que teve em Tóquio, com a derrota na ocasião para a Coreia do Sul. Na última quarta (6), o trio feminino foi eliminado nas oitavas e também está fora.

Como foram as partidas

Nas duplas, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy caíram para Gauzy e Alexis Lebrun. O primeiro set começou equilibrado, com os franceses ligeiramente na dianteira do placar. Os brasileiros conseguiram virar para 8 a 7, mas não sustentaram a vantagem e perderam o set por 11 a 8. A dupla brasileira largou na frente nos dois games seguintes e até ensaiou uma reação, mas viram os adversários deslancharem e vencerem por 11 a 9 e 11 a 6, respectivamente. Com o 3 a 0, venceram a melhor de cinco e abriram 1 a 0 no duelo.

Hugo Calderano sofreu novamente diante do algoz francês. Complicando mais uma vez para o brasileiro, Feliz Lebrun emendou cinco pontos consecutivos e venceu o primeiro set por 11 a 6. Calderano melhorou no segundo, mas levou a virada e foi mais uma vez superado, desta vez por 11 a 7. Ele melhorou no terceiro, abriu vantagem, levou o empate após três game-points, mas venceu por 13 a 11. O quarto set, no entanto, foi ampla domínio de Lebrun, que abriu seis pontos e selou a vitória no jogo por 11 a 6. França na frente por 2 a 0.

Vitor Ishiy lutou, mas também caiu diante de um Lebrun - ele foi vítima do irmão mais velho. Alexis Lebrun não teve dificuldade no primeiro set e venceu por 11 a 6. No segundo, o brasileiro reagiu, ganhou por 11 a 9 e deu esperanças. Porém, o francês voltou a controlar no terceiro game, administrou a vantagem e venceu por 11 a 5. No quarto e decisivo set, deu novamente França, por 11 a 7, garantindo a vaga na semi contra os favoritaços chineses