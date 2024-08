Agenda Olímpica

Depois de semanas de altos e baixos para os brasileiros, os Jogos Olímpicos Paris 2024 já estão se aproximando do fim. Ainda com um número de medalhas, principalmente de ouro, aquém do esperado, o País, agora, aposta suas fichas em surpresas na reta final das competições.

Com isso em mente, na 15ª diária na França, nesta quarta-feira (7), as principais chances de pódios estão na volta de Caio Bonfim à pista (dessa vez no revezamento misto) e no skate park masculino, onde haverá a estreia de Pedro Barros, prata em Tóquio. No atletismo 400 m com barreiras, na canoagem e no vôlei de praia feminino, a expectativa é de que a medalha fique mais próxima, com brasileiros favoritos ao pódio passando por etapas eliminatórias.

Nesta terça (6), os destaques ficaram por conta das seleções femininas de futebol, que eliminou a favorita Espanha, e vôlei, que arrasou a República Dominicana. Por outro lado, no basquete e handebol, o Brasil deu adeus aos Jogos.

Confira a programação do Brasil nesta quarta-feira (7/8)

2h30min - Marcha atléticas revezamento misto: Caio Bonfim/Viviane Lyra

4h30min - Canoagem velocidade k1 500 m feminino: Ana Paula Vergutz

5h05min - Salto em altura: Fernando Ferreira

5h40min - Canoagem velocidade k1 1000 m masculino: Vagner Souta

6h40min - Canoagem velocidade C1 1000 m masculino: Isaquias Queiroz e Mateus Nunes Bastos

7h23min - Vela kite masculino: Bruno Lobo

7h30min - Skate park masculino: Pedro Barros, Augusto Akio e Luigi Cini

9h43min - Vela multicasco misto: João Siemsen/Marina Arndt (final)

10h - Tênis de mesa equipes masculino: Brasil x França

10h43min - Vela dinghy misto: Henrique Haddad/Isabel Swan (final)

12h30min - Skate park masculino: final

13h - Vôlei de praia feminino: Ana Patrícia/Duda x Tina/Anastasija (LAT)

14h05min - Atletismo 110 m com barreiras masculino: Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira

14h15min - Atletismo salto triplo masculino: Almir dos Santos

14h35min - Atletismo 400 m com barreiras masculino: Alison dos Santos e Matheus Lima

15h02min - Atletismo 200 m masculino: Renan Correa