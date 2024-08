Agenda Olímpica: confira o que os brasileiros disputam nesta terça-feira

O 14º dia de competições nos Jogos Olímpicos Paris 2024 não tem promessa de medalha, mas emoção não faltará para os brasileiros. Após uma segunda-feira (5) de destaque para os esportes individuais, como o surfe e a ginástica artística, os holofotes nacionais agora se voltam momentaneamente para as equipes de futebol, vôlei e handebol feminino e basquete masculino, que disputarão partidas históricas e eliminatórias.

O destaque fica por conta da faixa horária entre 16h e 16h30min, que terá Brasil x Espanha, no futebol, Estados Unidos x Brasil, no basquete, e Noruega x Brasil, no handebol. Por outro lado, durante a manhã, as três representantes brasileiras fazem suas estreias no skate park. A final da modalidade está marcada para 12h30min e representa a principal chance de medalha dos brasileiros nesta terça (6).

Confira a programação do Brasil no fim de semana (6/8)

5h - Hipismo saltos individual: Rodrigo Pessoa e Stephan Barcha

5h30min - Canoagem velocidade C2 500 m masculino: Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

5h50min - Atletismo 1.100 m com barreiras masculino: Rafael Pereira

6h15min - Salto em distância feminino: Eliane Martins e Lissandra Campos

6h20min - Atletismo 400 m feminino: Tiffani Marinho

7h - Vela kite masculino: Bruno Lobo

7h5min - Vela multicasco misto: João Siemsen/Marina Arndt

7h15min - Vela dinghy misto: Henrique Haddad/Isabel Swan

7h30min - Skate park feminino: Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella

8h - Vôlei feminino: Brasil x República Dominicana

12h30min - Skate park feminino: final

13h - Vôlei de praia masculino: Evandro/Arthur x Ahman/Hellvig (SWE)

16h - Futebol feminino: Brasil x Espanha

16h30min - Basquete masculino: Estados Unidos x Brasil

16h30min - Handebol feminino: Noruega x Brasil