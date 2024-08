Medalhista de ouro, Rebeca Andrade é homenageada nas redes sociais

A ginasta brasileira Rebeca Andrade garantiu mais uma medalha nas olimpíadas de Paris. Dessa vez, a paulista de Guarulhos subiu no lugar mais alto do pódio e se tornou a a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos ao conquistar o ouro na final do solo na Olimpíada de Paris-2024.

A atleta de 25 anos conquistou sua sexta medalha olímpica, sendo a quarta somente na capital francesa. Além disso, bateu o recorde de pódios numa mesma edição olímpica.

Nas redes sociais, diversas personalidades homenagearam Rebeca após a conquista.

Homenagens

"Estou no Chile e acabo de saber do ouro para Rebeca Andrade no solo, sua quarta medalha em Paris. Parabéns para nossa maior medalhista olímpica da história!", escreveu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua conta no X (antigo Twitter).

O Flamengo Ginástica Artística, equipe do Clube de Regatas do Flamengo na qual Rebeca foi revelada e treina até hoje, também postou sua homenagem a atleta em suas redes sociais. "Rebeca Andrade faz apresentação impecável no solo, conquista sua sexta medalha e se isola como a maior atleta brasileira da história das olimpíadas! Você é monumental, Bebeca! Histórica, a maior!"

O perfil oficial da Turma da Mônica do X também mandou uma mensagem para a campeã. "OURO PRA ELA! Rebeca Andrade sobe no lugar mais alto do pódio. Orgulho que não cabe no peito! É medalha pro Brasil!", comemorou a conta da turminha criada por Maurício de Souza, com uma ilustração de uma personagem bastante parecida com Rebeca.

A Confederação Brasileira de Ginastica prestou sua homenagem à sua maior representante na história olímpica. "Um ícone! Uma lenda! A maior atleta olímpica da história do brasil! Senhoras e senhores: Rebeca Andrade!!! Parabéns Rebeca e seu treinador Francisco! vocês são incríveis!!!!!!"